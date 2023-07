serravalle. BARDELLI: “DEI PANNELLI FONOASSORBENTI PROMESSI IN CAMPAGNA ELETTORALE NEMMENO L’OMBRA!”

All’esponente di Serravalle Civica ha risposto anche l’assessore regionale Baccelli al quale erano stati chiesti ragguagli in merito all’installazione delle barriere anti-rumore presso Masotti, che il vicesindaco Gorbi dava già come opera realizzata entro i primi mesi del 2023

SERRAVALLE. Su istanza di alcuni residenti, torniamo a interrogare pubblicamente il Comune riguardo all’installazione dei pannelli fonoassorbenti contro l’inquinamento acustico lungo l’autostrada presso Masotti. Il vicesindaco era intervenuto l’anno scorso in campagna elettorale assicurando la loro realizzazione entro i primi mesi del corrente anno. Ma per ora nulla di fatto.

A quando l’installazione? Sono venti anni che i cittadini di Masotti vanno avanti a promesse. Sarebbero graditi un maggior rispetto e un maggior senso di responsabilità, invece di strumentalizzazioni ai fini propagandistici.

Da parte del vicesindaco sarebbe auspicabile attivarsi personalmente per risolvere i problemi dei cittadini anziché chiedere la rimozione dei comunicati indesiderati dai gruppi Facebook o trascorrere il tempo a commentare i post di profili fittizi prendendo in giro chi si prodiga per il bene dei cittadini e del territorio.

Presto una riunione di “Serravalle Civica“ con i residenti per parlare del problema.

Alcuni giorni fa Serravalle Civica si era rivolta all’Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità Stefano Baccelli al fine di avere

L’assessore ha risposto facendo da scaricabarile: ci informa che abbiamo sbagliato interlocutore, poiché proprietario e gestore delle infrastrutture è Autostrade Spa.

A parte il fatto che la Regione dovrebbe essere sempre informata di ciò che accade sul territorio di sua competenza e se non fosse stata informata l’Assessore di competenza dovrebbe chiedere ad Autostrade Spa per fare da tramite con i cittadini (tale mancanza non ha giustificazioni), ci rivolgeremo direttamente ad Autostrade SpA per cercare di dare ai cittadini le risposte che né il Comune né la Regione sanno fornire.

Elena Bardelli