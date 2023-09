serravalle. BARDELLI: “GORBI E ROMAGNOLI DICONO LA VERITÀ O VOGLIONO SOLO RABBONIRE I CITTADINI?”

Bardelli (Serravalle Civica) ribatte a quanto dichiarato dal vicesindaco e dal presidente del Comitato cittadino

SERRAVALLE. Desidero ricordare ai cittadini di Serravalle Pistoiese che il gestore della Discarica di Fosso del Cassero ha chiesto alla Regione Toscana la rivalutazione della volumetria dell’impianto, che pur non comportando l’ampliamento del perimetro, corrisponde però ad un aumento di più del 10% dell’attuale capacità volumetrica, che permetterà il conferimento di una maggiore quantità di rifiuti e quindi il prolungamento dell’attività di 4 anni rispetto al termine previsto.

In consiglio comunale è stato votato all’unanimità un documento in cui il Comune si dichiarava contrario sia all’ampliamento del perimetro sia all’aumento della volumetria.

Nonostante ciò gli uffici comunali hanno espresso parere favorevole a questa operazione, giustificati dal sig. vicesindaco, il quale ha affermato che questi ultimi non avrebbero potuto fare altrimenti non potendo verificare l’errore dichiarato all’origine da Herambiente.

A parte il fatto che, dando ragione a Gorbi, i tecnici del Comune apparirebbero anche poco professionali poiché a mio avviso non è concepibile concedere parere favorevole ad una richiesta senza conoscere nel dettaglio la situazione su cui si è interpellati, occorre precisare poi che gli uffici comunali non sono autonomi, ma dipendono dall’amministrazione comunale e pertanto non possono certo prendere decisioni in contrasto con le linee politiche della giunta.

Hanno dunque agito pericolosamente in maniera arbitraria o le loro valutazioni, che si rimettono peraltro alle considerazioni dell’ente regionale, rappresentano nel merito la posizione ufficiale dell’Amministrazione Comunale, che attraverso il vicesindaco e il presidente del Comitato Cittadino per la Discarica, cerca quindi solo di rabbonire i cittadini?

Avremo una risposta dalla Conferenza dei Servizi.

Al Presidente del Comitato Cittadino, che sembra vivere all’ombra del vicesindaco e della maggioranza, mi permetto infine di consigliare, qualora volesse diventare finalmente credibile, di smettere di organizzare visite guidate presso l’impianto e di istituire un canale istituzionale per pubblicare e commentare i dati delle verifiche degli enti di controllo e interagire con i cittadini.

Elena Bardelli

Serravalle Civica