serravalle. BARDELLI (GRUPPO CIVICO): LA FAMIGLIA VIENE PRIMA DI TUTTO

“Deve essere sostenuta dall’Amministrazione comunale mediante forme sistematiche di agevolazione fiscale”

SERRAVALLE. Per noi la famiglia viene prima di tutto. Per questo deve essere posta al centro dell’azione amministrativa della Giunta Comunale, che ha il compito prioritario di promuoverla e sostenerla, non certamente quello di penalizzarla o mortificarla.

Lo strumento principale per poter agevolare i nuclei familiari, incentivando anche la natalità, è senza dubbio il Quoziente Familiare o il Fattore Famiglia, un correttivo dell’Isee con cui i comuni hanno la facoltà di fissare le tasse di loro competenza e le tariffe di accesso ai servizi fondamentali alle persone andando incontro alle loro reali necessità.

Come gruppo civico proponiamo l’adozione di questa misura fiscale, che si dimostra attenta alle esigenze delle nostre famiglie in maniera proporzionale ai problemi e alle difficoltà oggettive, come la presenza di molti figli o di soggetti malati, anziani e disabili, bisognosi di maggiori cure; come la situazione di genitori separati o divorziati, lavoratori o non lavoratori.

Secondo tale metodo di tassazione, infatti le rette dei servizi educativi (asili nido, scuolabus, mensa) e dei centri estivi potranno essere dapprima calcolate sulla base dell’Isee, e successivamente perfezionate con il Quoziente Familiare che, attribuendo un peso maggiore dei carichi familiari rispetto alle scale di equivalenza Isee, contribuisce ad abbattere le tariffe, in particolare a favore delle famiglie numerose e delle famiglie con situazioni di fragilità.

L’utilizzo del Quoziente Familiare potrebbe essere esteso anche ad altri servizi, come quelli rivolti agli anziani, e applicato alla definizione delle tariffe Tari, con maggiore beneficio per tutti.

Elena Bardelli — Referente Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese