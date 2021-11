serravalle. BARDELLI (GRUPPO CIVICO): “LE NOSTRE PROPOSTE SUL TEMA DELLA SICUREZZA”

Saranno inserite nel programma elettorale della lista dopo un confronto aperto con la popolazione

SERRAVALLE. Purtroppo il nostro comune ha registrato negli ultimi anni molti episodi di furti nelle civili abitazioni. Riteniamo che il tema della sicurezza sia una delle principali priorità per una amministrazione comunale. I cittadini hanno diritto a vivere tranquillamente nelle proprie case e a spostarsi in sicurezza negli spazi comunali.

Il dovere di una buona giunta è quello di garantire e tutelare la sicurezza e l’incolumità della cittadinanza. Non neghiamo che l’attuale amministrazione abbia lavorato in questo settore; basti pensare al potenziamento del sistema di sorveglianza, tra l’altro reso integralmente attivo. Pensiamo però che questo non basti.

Pertanto, per poter far fronte al fenomeno dei furti e delle rapine, stiamo pensando a diverse proposte, che inseriremo nel nostro programma elettorale, come la possibilità per i privati e le aziende di collegare le telecamere private al circuito di videosorveglianza del comune (anche mediante accordi con le associazioni di categoria), e la sottoscrizione di convenzioni con altri comuni per il servizio associato di polizia municipale al fine di poter assicurare la vigilanza in ulteriori fasce orarie.

Intendiamo confrontarci presto su questo importante tema anche con la popolazione, per illustrare il nostro progetto e raccogliere istanze, suggerimenti e proposte.

Elena Bardelli — Referente Gruppo Civico Serravalle Pistoiese