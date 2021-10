serravalle. BARDELLI-NENCIARINI (GRUPPO CIVICO): “POZZI INQUINATI. A QUANDO LA BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA”?

“A cosa sono dovuti i ritardi e quanto tempo ancora si deve attendere per l’inizio della procedura?” SERRAVALLE. L’attuale Amministrazione Comunale ha senz’altro il merito di aver indagato sull’inquinamento dei pozzi della zona Ponte Stella e di averne individuato sia la causa che il responsabile. È trascorso però ormai un anno e non si parla ancora di bonifica della falda acquifera, che a quanto sembra dovrebbe essere a carico del responsabile.

Interveniamo pubblicamente per la seconda volta per chiedere alla Giunta comunale a che cosa siano dovuti i ritardi e quanto tempo ancora si dovrebbe attendere per l’inizio della procedura.

I cittadini di questa zona del comune sono stati penalizzati per lungo tempo: non possono attendere di più.

Adesso occorre davvero intervenire.

L’amministrazione Lunardi si è dichiarata sempre al fianco della cittadinanza e disponibile al confronto e al dialogo. Per questo confidiamo in un rapido riscontro. Elena Bardelli – Sergio Nenciarini (Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese)