serravalle. BARDELLI (SERRAVALLE CIVICA): “RISPEDISCO AI MITTENTI LE ACCUSE DI INCOERENZA”

“Far parte di una lista civica significa non avere tessere di partito; essere civici non significa però rinunciare al proprio orientamento politico”

SERRAVALLE. Al coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, che mi accusa pubblicamente di incoerenza per aver fondato un gruppo civico continuando a condividere sul mio profilo personale FB post di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, rispondo quanto segue.

Evidentemente chi mi accusa non conosce nemmeno la differenza tra lista civica e lista politica: far parte di una lista civica significa non avere tessere di partito; essere civici non significa però rinunciare al proprio orientamento politico.

La sottoscritta, come più volte ha sottolineato, continua a far riferimento ideale a Giorgia Meloni e al partito nazionale, con cui la classe dirigente locale purtroppo per la linea politica cosiddetta trasversale, intrapresa a Serravalle, non ha proprio niente a che fare.

Parlando di incoerenza consigliamo agli esponenti del coordinamento di rivolgere l’attenzione semmai al sindaco Lunardi, che si è definito civico non di destra compiacendosi però dell’appoggio dei partiti di centrodestra (civico che si allea con soggetti tesserati; soggetto non di destra che si allea con il centrodestra) e a se stessi che, nonostante questa assurda affermazione, hanno assicurato il proprio appoggio alla sua ricandidatura!

Non si rendono nemmeno conto che facendo simili affermazioni vanno contro gli interessi del partito, intendendo proibire ad una cittadina di pubblicizzare l’operato di Giorgia Meloni.

La mia coerenza e quella del mio gruppo si misura dal fatto che la nostra lista è una lista civica non di sinistra e che non è appoggiata da nessun partito politico: viaggia infatti con le proprie gambe.

La motivazione del fatto personale inoltre, ribadita opportunisticamente dagli esponenti locali di fdi per salvare la propria faccia, non regge più: non si capisce infatti il motivo per cui la sottoscritta sia riuscita in poco tempo a dar vita ad un gruppo e a una lista civica.

Tutti, anche i nuovi arrivati, sarebbero mossi da acredine personale nei confronti dei vertici del partito?

Appare invece evidente da parte di Fratelli d’Italia la volontà di trovare a priori una scusa plausibile in vista di una sconfitta elettorale.

Elena Bardelli

Referente “Serravalle Civica”