serravalle. BARDELLI: “SULLA RSA DI VIA CASTEL BIAGINI E SU VILLA MONTALETTO A NOME DEI CITTADINI CHIEDIAMO CHIAREZZA!”

SERRAVALLE. Sulla Rsa di via Castel Biagini l’amministrazione comunale, interpellata pubblicamente, non risponde.

Pochi giorni fa però la giunta ha deliberato senza far rumore, dopo due anni dall’approvazione definitiva del progetto di fattibilità e della variante al Regolamento Urbanistico, il progetto di fattibilità tecnico-estimativa delle opere di urbanizzazione e l’aggiornamento dello schema di convenzione con il soggetto attuatore della struttura sanitaria.

Dall’atto amministrativo abbiamo evinto dei cambiamenti importanti, tenuti finora nascosti alla cittadinanza: le Rsa infatti saranno ben due e il soggetto attuatore non sarà più la società trevigiana cav. Angelo Carron, bensì la società Namira S. G. R. P.A. di Milano. Perché la cittadinanza non è stata informata, visto che si tratta di un’opera di pubblica utilità, che porterà a trasformazioni non indifferenti nella zona individuata per la realizzazione?

Inoltre nella delibera di giunta n.110 del 2021, avente come oggetto “Indirizzi circa la predisposizione degli atti necessari alla approvazione di variante urbanistica per la realizzazione di residenza sanitaria assistita in località Cantagrillo”, la villa di Montaletto, di proprietà comunale, appariva inserita all’interno del progetto di realizzazione della Rsa come immobile da recuperare e valorizzare, mentre quest’anno è tornata a far parte del piano di alienazione immobiliare del Comune.

Noi pensiamo che il sindaco ci debba delle urgenti spiegazioni. Il Comune non è proprietà della giunta che fa e disfa a proprio piacere, ma territorio da amministrare secondo il principio di trasparenza grazie al mandato democraticamente ricevuto. Se non risponderà lo interpelleremo formalmente a nome dei cittadini a noi rivoltisi, stufi di rimanere sempre all’oscuro di tutto.

Elena Bardelli

Serravalle Civica — Movimento Indipendenza