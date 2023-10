serravalle. BARRIERE ANTIRUMORE SULLA A11, DICIASSETTE CITTADINI SCRIVONO ALL’ASSESSORE BACCELLI

SERRAVALLE. Diciassette cittadini del comune di Serravalle hanno sottoscritto e inviato alla Regione Toscana e per conoscenza al comune di Serravalle Pistoiese una lettera per chiedere chiarimenti e delucidazioni in merito al ritardo dell’installazione delle barriere antirumore sulla A11 presso Masotti

Alla gentile attenzione del dott. Stefano Baccelli,

Assessore regionale alle Infrastrutture, alla Mobilità e al Governo del Territorio

E p. c. all’Amministrazione Comunale di Serravalle Pistoiese

LORO SEDI

OGGETTO: BARRIERE ANTIRUMORE A11 LOC. MASOTTI (SERRAVALLE PISTOIESE)

I sottoscritti cittadini di Serravalle Pistoiese

RICORDANDO che la mancanza di barriere antirumore autostradali in località Masotti costituisce una situazione gravemente problematica per l’igiene e la salute pubblica da circa venti anni;

CONSIDERATE le numerose richieste indirizzate dai residenti alle amministrazioni comunali che si sono succedute in questo lasso di tempo, rimaste però senza esito alcuno;

CONSTATATO anche il disinteresse dell’attuale giunta comunale, che sembra ricordarsi della questione aperta solo in campagna elettorale;

TENUTO CONTO delle affermazioni dell’attuale vicesindaco, che nell’ultima campagna elettorale ha scritto: “ora questo progetto è finalmente pronto finanziato e, tra fine anno e il 2023, verranno installate le barriere fonoassorbenti che andranno a ridurre il rumore che proviene dal traffico autostradale così da migliorare la qualità di vita di molti cittadini”,

PRESO ATTO CHE tali parole non hanno avuto nessuna conseguenza nei fatti;

CONSIDERATO CHE la dott. ssa Elena Bardelli, facendo riferimento a quanto sostenuto dal vicesindaco, tramite PEC in data 20 luglio 2023 ha contattato la S.V. per informarsi sulla tempistica relativa all’installazione dei pannelli;

PRESO ATTO della risposta ricevuta il 27 luglio 2023, dove si legge: ‘Svolte le opportune verifiche presso i competenti uffici regionali, la informo che sulla questione non insistono competenze della Regione Toscana.

La richiesta può essere indirizzata all’attenzione di Autostrade per l’Italia S.p.A, che, quale proprietario e gestore dell’infrastruttura, è l’ente cui competono la redazione e l’approvazione dei piani di risanamento acustici”;

ACQUISITO CHE, come si evince dal “Rapporto generale di monitoraggio strategico 2021” (Parte II, riservata all’attuazione dei progetti regionali), “a ottobre 2021 la Giunta ha espresso parere favorevole all’intesa Stato— Regione sul progetto definitivo dell’intervento di risanamento acustico sull’Autostrada A11 Firenze – Pisa Nord (tratto da Km 27+500 a Km 38+800), considerato strategico per la Regione Toscana; sono previsti la realizzazione di barriere antirumore e interventi diretti sui ricettori (infissi silenti) sui tratti dell’A11 ricadenti nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini Terme. È in corso di approvazione il progetto esecutivo da parte del MIMS. A dicembre 2021 il MISE ha emanato il decreto direttoriale di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali”;

ACQUISITO ALTRESÌ CHE la S.V è intervenuta sulla stampa il 26 ottobre 2021 annunciando il via libera all’opera di risanamento acustico sull’autostrada A11 nel tratto che riguarda in particolare i comuni di Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme e Pieve a Nievole, definita “intervento strategico che fa parte del secondo e terzo stralcio del Piano di risanamento acustico dei territori attraversati dalla rete autostradale;

RITENENDO pertanto inammissibile che la Regione Toscana, dopo aver espresso parere favorevole all’intesa Stato — Regione e definito ‘strategico” l’intervento, non sia informata sui tempi dei lavori e sulle modalità della realizzazione dell’opera, che riguarda territori di propria competenza;

SOLLECITANO LA S.V.

a fornire spiegazioni circa i ritardi dell’attuazione del Piano di risanamento acustico riguardante i comuni citati e a illustrare nel dettaglio il relativo cronoprogramma.

In attesa del riscontro richiesto, porgiamo cordiali saluti.

Lettera firmata da 17 cittadini di Serravalle Pistoiese