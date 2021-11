serravalle. BARRIERE ARCHITETTONICHE. BARDELLI (GRUPPO CIVICO) RIVOLGE ALCUNE DOMANDE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

“Gli spazi comunali devono essere alla portata di tutti, a iniziare dalle persone più bisognose di aiuto”

SERRAVALLE. Per noi il livello di civiltà di una comunità si misura dalla cura e dell’attenzione rivolte verso le persone più fragili e più deboli. Per questo intendiamo mettere al centro della nostra attività politica proprio questi soggetti insieme alle loro famiglie.

Riguardo ai diversamente abili desideriamo ricordare a tutti che per la legge regionale 47/1991 e successive modifiche il 10% delle entrate annuali derivanti al Comune dai permessi di costruire e dalle Scia devono essere finalizzati interamente ed esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche, al fine di garantire ai cittadini disabili libertà di movimento e lo svolgimento di ogni attività all’interno dell’ambiente costruito (art. 9, c. 6).

Per questo domandiamo pubblicamente all’amministrazione comunale in quale importo si possa quantificare a partire dall’inizio del mandato dell’attuale Giunta il 10% delle entrate annuali dovute ai permessi di costruire, alle Scia e alle altre sanzioni previste dalla legge, che sono sempre cifre abbastanza elevate; quali opere il Comune abbia realizzato con tali risorse a favore dei cittadini disabili nello stesso periodo di riferimento; se il Comune sia dotato del programma operativo di intervento, previsto dalla legge regionale sopra citata e successive modifiche, chiamato anche Piano comunale per l’accessibilità e che cosa esso preveda o contempli.

Più volte abbiamo rivolto domande all’amministrazione su diverse questioni, senza ottenere risposta.

Ci auguriamo che le persone disabili e i loro familiari possano essere in questo caso accontentati.

Elena Bardelli – Referente Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese