serravalle. BILANCIO POSITIVO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN LODOVICO E DI SAN ROCCO

I ringraziamenti dell’assessore Maurizio Bruschi

SERRAVALLE. Quest’anno i festeggiamenti in onore di San Lodovico e di San Rocco hanno riscosso un grandissimo successo di pubblico. L’intera macchina organizzativa ha dato il massimo e questo ha indotto l’ assessore al Turismo, alla viabilità e alle rievocazioni storiche e cammini Maurizio Bruschi a rilasciare la seguente dichiarazione: ” Voglio ringraziare tutta la Giunta Comunale e il Sindaco Piero Lunardi per l’appoggio dato al contributo finanziario per il rilancio dei Festeggiamenti e del Palio di San Lodovico, i consiglieri comunali presenti in particolare Silvia Chiti e Andrea Basetti. Il Parroco Don Stanislao e Roberto Natali. il Tennis Club Le Torri e Luciano Mazzoncini, La Parte Guelfa, la Banda Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, Giornalisti, Fotografi e TV.

Il Circolo Arci Serravalle Paese, le strutture turistiche ricettive, gli sponsor. I dipendenti del Comune di Serravalle Pistoiese, il Comitato di Castellina, associazione Balli L’aura, la Pro Loco Serravalle Pistoiese, La Pro Loco di Cantagrillo, il Comitato del Palio, Milena Del Cittadino, Luciano Muroni. Tutti i volontari che nell’ombra si sono adoperati per la riuscita degli eventi. Francesca Fanini e il nostro ufficio Iat, Medieval Italy. Le Forze dell’ordine tutte. Le associazioni storiche presenti e le associazioni di soccorso. Grazie a tutti!”.

[fioretti — comune di serravalle pistoiese]