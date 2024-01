serravalle. BONIFICA DEI POZZI INQUINATI A PONTE STELLA: A CHE PUNTO SIAMO?

Bardelli (Serravalle Civica-Movimento Indipendenza): “Richiamiamo gli amministratori al loro dovere”

SERRAVALLE. Il 15 aprile 2022 il vicesindaco Gorbi annunciava sulla stampa che il settore ambiente del comune di Serravalle, insieme ad Arpat e Asl, aveva appena iniziato il lavoro necessario a riportare entro i parametri naturali la qualità dell’acqua della falda acquifera di Ponte Stella, inquinata da cloruro di vinile e da tricloroetilene.

La prima amministrazione Lunardi ha avuto il merito di aver individuato la fonte e il responsabile della contaminazione; la seconda amministrazione, invece, della bonifica della falda si è completamente dimenticata oppure non tiene informata nel merito la cittadinanza, poiché a partire dalla primavera 2022 non abbiamo saputo più niente.

L’atteggiamento della giunta —ci dispiace dirlo — non sembra rivelare un’autentica preoccupazione per la salute pubblica: il sindaco e gli assessori si fanno vivi per raccogliere gli applausi, ma quando si tratta di tenere i rapporti con la cittadinanza e fornire spiegazioni che possono attirare critiche sono latitanti

Per “Serravalle Civica-Movimento Indipendenza” la salute e la sicurezza dei cittadini dovrebbero rappresentare invece la priorità assoluta dell’azione amministrativa. Finché nel nostro comune persisterà il problema dell’inquinamento delle acque i cittadini non potranno vivere in tranquillità e serenità.

Per questo ci rivolgiamo pubblicamente all’amministrazione comunale per chiedere quale sia lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica e il lasso di tempo previsto per il completamento dell’opera.

Abbiamo altre volte chiesto e domandato, purtroppo senza esito; l’unica risposta ricevuta è l’accusa di velleitarismo e di mancanza di progetti o proposte politiche credibili.

Cogliamo l’occasione per precisare che ogni nostra azione — come il presente intervento — è ispirata unicamente al bene comune e alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, tra cui sono contemplati quelli alla salute e all’informazione.

Richiamiamo pertanto gli amministratori al loro dovere.

Elena Bardelli

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza