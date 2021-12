serravalle. “BONIFICA FALDA ACQUIFERA. L’AMMINISTRAZIONE DEVE A TUTTI DELLE SPIEGAZIONI”

Un nuovo intervento del Gruppo Civico di Serravalle Pistoiese. “Ad un anno dalla individuazione dei responsabili tardano ad iniziare i lavori di bonifica”

SERRAVALLE. È trascorso più di un anno dalla individuazione del responsabile dell’inquinamento da cloruro di vinile della falda acquifera di Ponte Stella, nel nostro territorio comunale. Per normativa la bonifica spetterebbe a quest’ultimo, ma da allora nessuno ne ha più parlato. Perché i lavori di bonifica tardano ad iniziare?

Siamo già intervenuti sulla stampa per sollecitare delle risposte da parte dell’amministrazione comunale, in quanto i disagi per i residenti perdurano a causa della contaminazione ancora presente nelle acque. Nessuno però ad oggi ha fornito informazioni o chiarimenti in merito.

Ricordiamo che la legge, nel caso di inquinamento ambientale, prevede che “chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti” (D.Lgs. 152/06).

La stessa normativa contempla altresì che “qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”.

L’amministrazione competente potrà rivalersi sul soggetto responsabile, nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi.

Pertanto l’attuale giunta deve necessariamente delle spiegazioni all’intera popolazione.

L’Amministrazione Lunardi ha avuto senz’altro il merito di prendere consapevolezza della gravità dell’inquinamento idrico e di indagarne le cause, a differenza della giunta Mungai, che pur conoscendo la situazione non solo non ha fatto niente, ma ha anche nascosto la contaminazione dell’acqua ai cittadini. Non risolvendo la questione della bonifica, però, l’attuale giunta si sta comportando esattamente come la precedente amministrazione.

Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese