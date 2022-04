serravalle. CARO BOLLETTE, APPROVATO AD UNANIMITÀ L’ODG PRESENTATO DA GIULIA ROMANI

Rifondazione comunista: “Fatto una cosa utile per tutti i cittadini”

SERRAVALLE. Il Circolo di rifondazione comunista di Serravalle, rende noto che, nel consiglio comunale di Serravalle, è stato discusso, l’ordine del giorno, presentato dalla nostra consigliere comunale Dott. Giulia Romani, in cui si chiedeva all’amministrazione di impegnarsi nei confronti del governo centrale per calmierare gli stratosferici rincari delle bollette, in cui i cittadini, le piccole aziende, sono chiamati a pagare, non soltanto di operare a livello comunale, tramite un intervento straordinario per i residenti del comune, pensionati, persone a basso reddito, e piccole aziende, strozzate dall’improvviso aumento dei costi dell’energia e dei beni di consumo, voluti dalle multinazionali, a discapito della popolazione.

Ringraziamo tutto il consiglio comunale, per avere approvato con voto unanime, l’ordine del giorno, da noi presentato.

Nella ferma consapevolezza di aver fatto una cosa utile per tutti i cittadini, come da sempre, Rifondazione comunista è dalla parte delle persone più deboli e lo sarà anche in futuro.

Circolo Rifondazione comunista Serravalle