serravalle. CASALGUIDI SI PREPARA A SALUTARE IL SUO GIOVANE ANGELO

SERRAVALLE. La comunità di Casalguidi, scossa dalla morte di Matilde Capecchi, la studentessa diciottenne dal 2016 affetta da un grave tumore, scomparsa nei giorni scorsi, si prepara a darle l’ultimo saluto.

Non ci sarà nessuna cerimonia religiosa pubblica perché le norme restrittive legate al contagio da Covid-19 impediscono qualsiasi tipo di cerimonia religiosa e l’assembramento delle persone. Nel caso di Matilde, come sta avvenendo da qualche mese a questa parte nei tempi del Coronavirus, sono solo ammesse le benedizioni alla salma e comunque una cerimonia di commiato riservata a pochissime persone.

Non potendo essere dunque celebrato il funerale l’invito partito per prima dal rione Catavoli a cui apparteneva Matilde e sostenuto da tutti gli altri rioni nonché dalla amministrazione comunale è quello di esporre lenzuola o drappi bianchi, “simbolo della purezza” o rossi, “il suo colore preferito”, alle finestre durante il passaggio del feretro nell’ultima tratta del suo viaggio terreno.

“Quando accadono certi drammi, vorremmo stringere forte a noi l’amico che ha perso il proprio caro per rassicurarlo e fargli sentite che ci siamo, che per qualunque cosa siamo lì! Anche se solo per offrire una spalla su cui sfogare il proprio dolore! Noi oggi non possiamo farlo!

Non possiamo stare fisicamente al fianco di Silvia, Bernardo e Giovanni ma per dimostrargli tutto il nostro affetto e stringerli in un ipotetico grande abbraccio chiediamo di esporre le bandiere del nostro rione con un nastro nero in segno di lutto per la prematura scomparsa di Matilde”.

Un invito esteso e raccolto anche dagli altri rioni.

Domani lunedì 27 – si legge in un comunicato – la salma del nostro giovane angelo, di Matilde, partirà dall’Ospedale di Pistoia alle ore 15,30 e compirà questi percorso: da Ponte Stella percorrerà via Montalbano passando dalla piazza di Cantagrillo e fino a prendere viale Europa che percorrerà fino alla rotonda con via Rinascita. Imboccherà via Rinascita verso San Baronto, poi via Montalbano in zona L’Abbaino fino ad entrare in piazza Gramsci e piazza Vittorio Veneto seguendo poi via Pollacci, via Matteotti, via Catavoli e dunque dirigendosi verso il cimitero comunale”.

Per la sera di domani alle 21 è invece previsto un saluto unanime promosso dal rione Catavoli che ha invitato i proprio rionali e chiunque voglia salutare la giovane Matilde a mettere sul proprio davanzale della finestra una candela o un lumino “affinchè Matilde da lassù possa far vedere agli altri angeli quanto noi gli vogliamo bene. Ecco! E’ con questi piccoli gesti che potremo dare il nostro abbraccio alla famiglia e un ultimo saluto alla nostra piccola amica”.

