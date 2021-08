serravalle. CASO INCOMPATIBILITÀ: COME INTENDE PROCEDERE FRATELLI D’ITALIA?

Il Gruppo Civico Serravalle Pistoiese: “Il portavoce comunale di Fdi intervenga riguardo alla presunta incompatibilità di un suo consigliere comunale”

SERRAVALLE. Un consigliere comunale FdI di Serravalle Pistoiese dal dicembre scorso detiene anche la carica retribuita di membro del Consiglio di Amministrazione di una società partecipata del Comune, nonostante che lo Statuto Comunale faccia espresso divieto agli amministratori comunali di svolgere incarichi presso enti o società controllate.

In attesa delle verifiche dell’amministrazione comunale, alla quale ci siamo formalmente rivolti, riguardo alla presunta incompatibilità del consigliere dal punto di vista della legge, sarebbe opportuno un intervento pubblico del portavoce comunale del partito circa la evidente irregolarità deontologica e la conclamata violazione del Codice Etico di Fratelli d’Italia, che vieta agli eletti di operare in situazione di conflitto di interesse (art.6).

La persona in questione infatti si troverebbe nella condizione eticamente impossibile di controllore di sé stesso, in quanto nella veste di consigliere comunale avrebbe il dovere di controllare l’operato della società partecipata, di cui è diventato amministratore.

ll sig. Cangemi, per il principio di trasparenza, appartenendo peraltro a un partito che si ispira al valore della integrità e della correttezza morale, spieghi non solo a noi, ma alla intera cittadinanza, come sia ammissibile e tollerabile tale situazione conflittuale (indipendentemente dal fatto che la normativa la permetta o meno) e in secondo luogo in quale modo si intenda sanare l’incompatibilità.

Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese