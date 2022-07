serravalle. C’È CONFLITTO DI INTERESSI PER IL CAPOGRUPPO DELLA MAGGIORANZA AGOSTINI?

Dopo le rivelazioni fatte in consiglio comunale a proposito della costruenda Rsa a Cantagrillo Serravalle Civica chiede chiarimenti al sindaco

SERRAVALLE. Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, all’interno di una discussione sulla costruenda Rsa a Cantagrillo — come si evince facilmente dalla registrazione — il sig. Stefano Agostini, capogruppo di Uniti per Serravalle nonché consigliere di FdI, ha fatto una rivelazione che ci ha lasciato alquanto sbalorditi.

Ha infatti affermato di essere l’architetto progettista delle Rsa di Castelfiorentino e Quarrata, che verranno costruite, secondo quanto appreso dalla stampa, dalla stessa impresa edile che si sta occupando della costruzione della RSA di Serravalle Pistoiese, sulla quale il Consiglio Comunale ha deliberato il 25 febbraio scorso.

Agostini stesso, in altra seduta, aveva risposto ad una interrogazione sul tema presentato dal gruppo di minoranza, sottolineando la necessità di questa opera sul territorio con la stessa convinzione dimostrata adesso come capogruppo di maggioranza. .

Se così stanno le cose domandiamo: il consigliere Agostini svolge dunque la sua attività di architetto per un privato che sta realizzando la Rsa nel nostro comune?

Al sindaco e alla giunta chiediamo: se la risposta è affermativa, non si configurerebbe la situazione di conflitto di interessi? È tutto regolare?

Domandiamo soltanto, senza accusare nessuno, visto che di fronte a tali dichiarazioni, sicuramente non di poco conto, in Consiglio tutti hanno taciuto. Il nostro intento è chiarire.

Stamani (ieri per chi legge, ndr) tramite Pec abbiamo rivolto formalmente tali domande all’Amministrazione e al Segretario Comunale. La questione ci sembra degna di attenzione; i cittadini hanno diritto a spiegazioni e chiarimenti.

Abbiamo capito infatti che non siamo gli unici ad essere stati colpiti da tali affermazioni.

Serravalle Civica