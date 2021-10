serravalle. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

Il Centro Comunale di Raccolta è posizionato all’ufficio anagrafe all’interno del palazzo Comunale di Serravalle capoluogo

SERRAVALLE. Oggi 1° ottobre parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Per la prima volta l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale e non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse: la famiglia può essere chiamata a partecipare ad una delle 2 diverse rilevazioni che si effettuano (areale o da lista) oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso. Tutte le informazioni rilasciate dalle famiglie coinvolte devono fare riferimento alla data del 3 ottobre 2021: partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

Le famiglie coinvolte nella rilevazione areale troveranno affissa alla propria abitazione dal 1 al 13 ottobre una locandina del Censimento Istat. Dal 14 ottobre al 18 novembre, invece, si svolgerà la rilevazione con le interviste «porta a porta»: la famiglia riceverà a casa la visita del rilevatore munito di tesserino che sottoporrà direttamente il questionario tramite tablet.

I nuclei familiari che invece saranno oggetto di una rilevazione di lista riceveranno nei prossimi giorni direttamente a casa una lettera del Censimento Istat. A partire dal 4 ottobre la famiglia potrà compilare il questionario online utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa. In alternativa, la famiglia potrà recarsi in uno dei Centri comunali di rilevazione (CCR), che rimarranno attivi per tutta la durata del censimento, per compilare il questionario via web in maniera autonoma su una postazione con accesso a internet o con l’aiuto di un operatore comunale. La compilazione del questionario online potrà avvenire fino al 13 dicembre. Dal 14 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite rilevatore, telefonicamente oppure al domicilio. La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2021. Il Centro Comunale di Raccolta è posizionato all’ufficio anagrafe all’interno del palazzo Comunale di Serravalle capoluogo.

Orario di apertura

Lunedì- sabato: 9.00-12.00

Martedì: 15.00-17.00

Info e contatti: Ufficio Comunale di Censimento

Per informazioni:

mail: anagrafe@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

telefono: 0573917229–212–241

[innocenti – comune di serravalle]