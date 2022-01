serravalle. CHIUDE DI NOTTE AL TRANSITO LA SR 435 LUCCHESE PER LAVORI AL CAVALCAVIA

Dal 31 gennaio all’11 febbraio dalle 22 alle 6

SERRAVALLE. La Provincia di Pistoia ha emesso un’ordinanza di chiusura al transito della strada regionale 435 Lucchese, in località Ponte di Serravalle, a decorrere dal giorno 31 gennaio 2022 fino al giorno 11 febbraio/ 2022 con orario 22.00 — 06.00 dal lunedì al sabato mattina, nel tratto dove si trova il cavalcavia dell’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord viadotto Serravalle, per consentire ad Autostrade per l’Italia S.p.A di eseguire i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia stesso.

Apposita segnaletica verrà installata lungo le direttrici Pistoia-Montecatini e Montecatini-Pistoia.

[innocenti — comune di serravalle]