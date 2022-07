serravalle. CHIUDE PER UN ANNO IL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA ANIMALUNGA

Nell’ambito dei lavori previsti per il raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Montecatini Terme

SERRAVALLE. L’Assessorato alla Viabilità comunica che, con Decreto dell’Area Tecnica n. 74/2022, è stata disposta la chiusura temporanea del passaggio a livello ferroviario di Via Animalunga con il conseguente transito pedonale e veicolare lungo la viabilità di Via del Granaio, dal giorno 25/07/2022 al giorno 25/07/2023 in orario 0:00 – 24:00;

Al seguente link sono disponibili le piantine relative ed il testo del decreto con le disposizioni alla ditta esecutrice dei lavori e in merito alla sorveglianza continuativa del traffico veicolare e pedonale in corrispondenza del cantiere di lavoro, che riguarda il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Montecatini Terme.

