serravalle. CHIUSURA DEGLI UFFICI ANAGRAFE IL SABATO, INASCOLTATE LE PROTESTE DEI CITTADINI

Bardelli (Serravalle Civica): “L’Amministrazione vuole per forza arrecare disagio ai cittadini”

SERRAVALLE. Facendoci volentieri portavoce di molti cittadini, che a noi si sono rivolti, facciamo notare pubblicamente che la modifica dell’orario degli uffici anagrafe, avvenuta già da alcuni mesi, sta causando non pochi disagi ai cittadini.

Entrambi gli uffici infatti, sia quello di Serravalle che quello di Casalguidi, rimangono chiusi il sabato. Come tutti sanno, la stragrande maggioranza dei lavoratori ha proprio il sabato come giorno libero, e di conseguenza è a questo giorno della settimana che si è obbligati a rimandare commissioni e pratiche burocratiche di ogni genere. Alcuni ci hanno raccontato che sono stati costretti a richiedere permessi straordinari sul posto di lavoro per poter rinnovare la carta di identità per sé o per i figli.

Resta per cui incomprensibile da parte dell’amministrazione comunale la scelta di chiudere gli uffici proprio nell’unico giorno libero di quasi la totalità dei cittadini.

Le proteste non sono mancate, ma nulla è cambiato. Anche se non vorremmo, dobbiamo concludere che gli amministratori di Serravalle, anziché agevolare i cittadini, si compiacciano di complicare loro la vita.

Elena Bardelli

Referente Serravalle Civica