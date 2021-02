serravalle. CINQUANTENNE ANNEGA IN UN POZZO

Il vicesindaco Federico Gorbi ricorda Marcello Baldini

SERRAVALLE. [a.b.] Un nuovo lutto per la comunità di Serravalle che piange la tragica scomparsa di Marcello Baldini, operaio vivaista di 50 anni residente nel comune di Serravalle, annegato stamani in un pozzo artesiano di fronte alla casa dell’anziana madre in zona Rio Vecchio, nella frazione de I Violi, nel comune di Monsummano Terme.

“Ci sono momenti, in una piccola comunità come la nostra, dove tutti restiamo davvero senza parole.

Di fronte a tragedie come questa si può solo piangere e pregare.

Eri un uomo buono e gentile. Marcello, ci mancherai. Il mio personale abbraccio va alla famiglia che vive un dramma indescrivibile” così il vicesindaco di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi ricorda Baldini che lascia la moglie Daniela Del Cortona e una figlia di 13 anni.