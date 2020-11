serravalle. CISTERNE INTERRATE, FDI: “OMISSIONE GRAVE CHE HA ESPOSTO A GROSSO PERICOLO L’AMBIENTE E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA”

Il Circolo di Fratelli d’Italia Serravalle Pistoiese interviene sui lavori di costruzione del nuovo asilo nido alle ex scuole elementari di via Fucini

SERRAVALLE. Recentemente il vicesindaco di Serravalle Pistoiese, nonché assessore ai Lavori Pubblici, ha reso noto il motivo per cui non sono ancora partiti i lavori di costruzione del nuovo asilo nido dopo lo smantellamento delle ex-scuole elementari di Casalguidi in via R. Fucini: sono state rinvenute sul luogo due cisterne interrate, di cui una riempita a metà di gasolio, che veniva utilizzato prima degli anni ’80 come fonte di riscaldamento per l’edificio abbattuto.

Ancora una volta abbiamo l’attestazione dell’incuria e della negligenza con cui hanno lavorato le giunte precedenti.

Nessuno, dopo l’allaccio dell’immobile con la rete del metano, avvenuta a metà anni ’80, aveva pensato alla rimozione delle cisterne, che imprudentemente sono state lasciate sotto il pavimento della scuola, sul quale hanno camminato ignari centinaia di bambini fino a poco tempo fa.

Si tratta di una omissione grave che ha esposto a notevoli rischi di inquinamento l’ambiente circostante, mettendo in serio pericolo la salute e la sicurezza della popolazione scolastica in tutti questi anni, considerato che la normativa prevede che i serbatoi interrati debbano essere sottoposti a controlli frequenti e sistematici.

Nessuna delle forze politiche che hanno sostenuto le amministrazioni avvicendatesi in quel periodo ha commentato. Solo noi troviamo ingiustificata e ingiustificabile tale “dimenticanza”?

Circolo di Fratelli d’Italia-Serravalle Pistoiese