SERRAVALLE CIVICA: “ALCUNE CRITICHE AL PIANO OPERATIVO URBANISTICO ADOTTATO”

Siamo contrari alla destinazione totale di piazza Vittorio Veneto a verde pubblico

SERRAVALLE. Alcuni giorni fa il Consiglio Comunale ha espresso a maggioranza voto favorevole all’adozione del piano operativo urbanistico, nei confronti del quale esprimiamo alcune critiche riguardanti il centro di Casalguidi. Condividiamo la necessità di ammodernare e valorizzare Piazza Vittorio Veneto, ma siamo contrari alla sua destinazione totale a verde pubblico.

Riteniamo infatti necessario conservare spazi per il parcheggio per rendere maggiormente accessibili ai cittadini i servizi pubblici presenti nelle vicinanze, come l’asilo nido appena inaugurato e l’ufficio postale, e per facilitare il raggiungimento degli esercizi commerciali.

L’assenza totale di posti macchina rappresenta per noi un ostacolo a ciò che ci prefiggiamo, ossia incrementare la vitalità del centro mediante l’apertura di nuove attività. Ciò che critichiamo è anche la mancata destinazione del vecchio campo sportivo di Casalguidi, prossimo alla chiusura, a verde pubblico e parcheggio.

In linea con quanto abbiamo sempre sostenuto continuiamo a ritenere essenziale la presenza, in questa zona, di un parco ben curato e attrezzato, finalizzato alla socializzazione e al relax, accessibile anche da parte delle persone disabili. Un parcheggio adiacente potrebbe compensare la cancellazione parziale degli spazi in Piazza Vittorio Veneto e sopperire alle necessità dei residenti. Ci sembra di ricordare che tale destinazione del campo sportivo di via Matteotti fosse non molto tempo fa propugnata dalle file dell’opposizione da qualcuno della giunta, che a quanto pare continua a farsi beffa della coerenza.

Lista “Serravalle Civica”