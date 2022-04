serravalle civica. BARDELLI: “VI PRESENTO LA MIA SQUADRA”

“Elemento di vanto è la presenza di persone impegnate in ambito sanitario e dedite al volontariato, che orientano la lista verso i valori della solidarietà e del servizio”

SERRAVALLE. La mia squadra è composta da 15 candidati, tutti privi di tessera di partito. Siamo pertanto interamente civici.

Si tratta di:

Andrea Baccini, 21 anni, Operatore Amministrativo AUSL, volontario Misericordia

Stefano Bartoletti, 69 anni, pensionato

Mariasossia Capasso, 67 anni, pensionata, volontaria Croce Rossa

Lucia Cristi, 63 anni, insegnante

Angelo Dolfi, 65 anni, medico odontoiatra

Caterina Dolfi, 28 anni, commessa

Vanessa Gori, 40 anni, operaia

Simone Innocenti, 22 anni, studente

Maurizio Murru, 44 anni, magazziniere

Sergio Nenciarini, 59 anni, artigiano

Massimiliano Pacini, 24 anni, cuoco

David Prosperini, 44 anni, operaio

Roberta Tesi, 58 anni, infermiera

Enkeleda Tuku, 48 anni, operaia

Antonio Vergara, 65 anni, medico ospedaliero

Come è possibile vedere sono rappresentate tutte le fasce di età e anche diverse categorie lavorative: si va dai 21-22 anni dei più giovani ai 67-69 anni dei più “anziani”; e dal pensionato allo studente, dal medico all’insegnante, dall’operaio all’artigianato, dall’infermiera al cuoco.

Abbiamo tra noi anche una signora albanese, candidatasi con il desiderio di promuovere l’integrazione degli stranieri nel nostro comune.

Elemento di vanto è la presenza di persone impegnate in ambito sanitario e dedite al volontariato, che orientano la lista verso i valori della solidarietà e del servizio.

Ringrazio ognuno di loro per la determinata disponibilità ad intraprendere questo cammino insieme, per aver creduto in questo progetto, per averci messo la faccia, e ad ognuno di loro auguro buon lavoro e buona campagna elettorale. Forza, ragazzi! Se ci crediamo, arriviamo!

Elena Bardelli

Candidata sindaco “Serravalle Civica”