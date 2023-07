SERRAVALLE CIVICA: “CHI CONTROLLA LA DISCARICA?”

Intanto Arpat è in ritardo nel rendere noti i risultati delle ultime verifiche effettuate

SERRAVALLE. La nostra referente martedì ha inviato una lettera al Presidente del Comitato Cittadino per la Discarica e alla Giunta Comunale per chiedere la pubblicazione degli esiti dei controlli condotti da Arpat dal 2018 fino ad oggi sull’impianto, considerata la difficoltà di reperibilità di tali dati nel sito internet dell’ente.

Attendendo risposta ufficiale, oggi abbiamo appreso dalla stampa che Arpat non avrebbe ancora reso noti i risultati delle ultime verifiche al Comune.

Lo ha dichiarato il sindaco al quotidiano “La Nazione”. A questo punto ci chiediamo: dal 2018 Arpat non renderebbe noti i risultati dei monitoraggi sulla discarica? E la giunta e il Comitato Cittadino stanno zitti? Nessuno ha mai sollecitato? E soprattutto: sulla base di che cosa fino ad oggi l’Amministrazione Comunale e il Comitato avrebbero affermato che la Discarica non desta problemi per la popolazione e il territorio?

Ricordiamo ai cittadini che la petizione da noi presentata all’Amministrazione affinché il Comitato potesse commissionare a laboratori terzi accreditati le analisi periodiche per rafforzare i controlli di Arpat sull’impianto, è stata respinta con la motivazione secondo la quale noi avremmo voluto indebitamente sostituire i controlli previsti dalla legge con controlli da parte di privati e che i controlli degli enti regionali competenti sarebbero sufficienti, quando in realtà né il Comune né il Comitato possiedono i dati relativi a quei controlli!

La domanda finale è: a chi è affidato il controllo della Discarica? Alle api di Herambiente? Oppure al Presidente del Comitato Cittadino, divenuto l’organizzatore ufficiale delle visite guidate presso l’impianto?

Non sarebbe l’ora di tutelare davvero la salute e la sicurezza dei cittadini e la salubrità dell’ambiente?

Serravalle Civica