SERRAVALLE CIVICA: “DOVE SONO I VERBALI RICHIESTI?”

Per Serravalle Civica resta un enigma la scomparsa dei verbali delle Commissione consiliare 3 delle precedente consiliatura

SERRAVALLE. Non trovando sul sito del Comune, dove sono pubblicati tutti i verbali delle riunioni delle Commissioni Consiliari, i verbali relativi alle riunioni del 22 febbraio 2022 e del 26 aprile 2022 della Commissione Consiliare 3, presieduta nella precedente consiliatura dal sig. Stefano Agostini (Fratelli d’Italia). abbiamo chiesto aiuto all Ufficio Segreteria mediante l’invio di una mail.

Si tratta delle riunioni in cui è stato esaminato il progetto di fattibilità della RSA di via Castel Biagini con relativa variante al Regolamento Urbanistico. L’Ufficio, che ringraziamo per la sollecitudine, ci ha risposto che i verbali che cercavamo non sono stati depositati agli atti.

Secondo il Regolamento comunale sul funzionamento delle Commissioni Consiliari spetta al presidente della Commissione redigere e depositare in Segreteria in tempi congrui i verbali delle sedute.

Che cosa dobbiamo pensare? Il consigliere Agostini non ha depositato i verbali (non sarebbe la prima volta, considerata la “dimenticanza” della protocollazione della mozione sul Garante della Disabilità)? I verbali sono andati perduti? E poi nessuno ha notato questa irregolarità e l’ha segnalata?

Il fatto che manchino i verbali di queste due importanti riunioni è a nostro avviso è assai grave. Il principio di trasparenza impone la pubblicazione degli atti per la libera consultazione da parte dei cittadini.

Caro sindaco e cari amministratori tutti, sempre pronti a definirvi a servizio della gente e a etichettare come incompetente o inaffidabile l’avversario politico, per poter conoscere la discussione sull’argomento sopra citato e la posizione e le osservazioni dei singoli componenti della Commissione , come ci dobbiamo comportare?

A chi dobbiamo rivolgerci? Non vi sembra una grave omissione? Chi ne è il responsabile?

Serravalle Civica