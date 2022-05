SERRAVALLE CIVICA: “ECCO PERCHÈ IL VICESINDACO NON DICE LA VERITÀ”

“Siamo dispiaciuti, ma a noi le imposizioni non piacciono, non appartengono al nostro modus operandi”

SERRAVALLE. Il vicesindaco è recentemente intervenuto, in dialogo con esponenti di “Serravalle Civica” su FB, affermando che avremmo dovuto avvicinare il sindaco uscente e nuovamente candidato per confrontarci con lui; siccome non l’abbiamo fatto, avremmo deciso di “correre” contro la lista Lunardi. Niente di più falso.

Al fine di chiarire le idee ai cittadini abbiamo deciso di intervenire pubblicamente.

Le trattative in vista delle elezioni comunali non avvengono così come lascia intendere il vicesindaco. Le cosiddette trattative, come dice il nome, si fanno tra i partiti e/o le forze civiche di una certa area politica sedendosi a tavolino, scegliendo insieme come candidato sindaco la persona ritenuta più adatta e rappresentativa del territorio e concordando i punti fondamentali del programma.

Siamo stati invitati noi a questa serie di incontri preliminari? No.

Uniti per Serravalle e i partiti di centrodestra si sono riuniti per concordare il candidato sindaco e il programma, escludendo deliberatamente il nostro gruppo. Avremmo dovuto contattare Uniti per Serravalle a decisioni già prese da altri?

Si tratta della negazione assoluta del principio democratico proprio da parte di chi se ne fa fregio.

Siamo dispiaciuti, ma a noi le imposizioni non piacciono, non appartengono al nostro modus operandi. La situazione politica generatasi non ci vede pertanto in alcun modo responsabili.

Lista Serravalle Civica