serravalle civica. IL “FATTORE FAMIGLIA” PROTAGONISTA NEL PROGRAMMA DELLA LISTA

Elena Bardelli: “Prevedo l’istituzione di questo strumento per determinare in modo equo le tariffe di accesso ai servizi educativi e sociali”

SERRAVALLE. Il Fattore Famiglia è uno strumento elaborato dal Forum delle associazioni familiari per rendere il fisco più equo nei confronti della famiglia. L’esigenza di un fisco più giusto ha le sue radici nell’art. 53 della Costituzione che afferma: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Ognuno, cioè, deve pagare in base a quanto effettivamente può.

Le attuali tariffe basate sull’Isee non sono però eque perché non riconoscono il giusto peso ai carichi familiari. Il Fattore Famiglia interviene integrando l’Isee con un parametro che considera, oltre al numero dei componenti e alla disabilità, le condizioni lavorative, l’abitazione, la vedovanza, la gravidanza, l’adozione di minori, ossia un maggior numero di condizioni che possono gravare sui nuclei familiari.

Si tratta quindi di un importante correttivo dell’Isee che contempla una varietà più ampia di situazioni e che all’interno di ogni situazione prevede una maggiore differenziazione di punteggio al fine di ottenere tariffe personalizzate, davvero a portata di famiglia.

Nei comuni italiani dove è stato adottato il Fattore Famiglia i nuclei familiari hanno risparmiato in media 200 euro annui per le rette dell’asilo nido.

Nel mio programma elettorale è prevista l’introduzione del Fattore Famiglia per la determinazione delle tariffe per l’accesso ai servizi educativi e sociali (rette asilo nido, traporto e mensa scolastica, centri estivi, servizi per persone disabili, vacanze per anziani) e al bando di assegnazione delle case popolari.

Elena Bardelli

Candidato sindaco “Serravalle Civica”