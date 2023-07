SERRAVALLE CIVICA: “INAUDITO: IL SINDACO LUNARDI DIFENDE CHI BESTEMMIA SUI SOCIAL”

“Siamo delusi e nel contempo amareggiati e rattristati dall’infimo livello raggiunto dalla politica serravallina e dalla povertà morale di chi governa il Comune di Serravalle Pistoiese”

SERRAVALLE. Serravalle Civica prende le distanze dal deprecabile modo di far politica messo in atto da alcuni amministratori ed esponenti delle forze politiche e civiche di Serravalle Pistoiese, che si servono di account fittizi per sbeffeggiare spesso e volentieri i cittadini non allineati che si impegnano comunque per il bene comune, utilizzando anche espressioni volgari e blasfeme, come le bestemmie.

Non essendo evidentemente capaci di controbattere agli avversari politici con argomentazioni serie e motivate all’interno di un dibattito democratico, si affidano a questa “dialettica” invece di denunciare il comportamento gravemente scorretto di certi personaggi e di chi adotta identità fasulle.

Abbiamo più volte richiesto spazi pubblici per poter affrontare tematiche di interesse generale, che non ci sono stati concessi. Meglio prendere in giro i cittadini che confrontarsi con loro.

Tali nefandezze sono tristemente appoggiate anche da chi si fregia di far parte dei cattolici impegnati in politica (evidentemente no), che contribuiscono a dare così ad esse risalto mediatico.

Ieri (venerdì, ndr), tra i commenti di un post che faceva a noi riferimento, è comparsa una bestemmia.

La bestemmia, oltre a costituire una mancanza di rispetto verso le realtà sacre e gli altri, è anche nell’ordinamento giuridico un illecito amministrativo: gli autori sono punibili con una sanzione amministrativa che va da euro 51 a euro 309. Perché accada la bestemmia deve essere stata espressa pubblicamente: un post pubblico o una pagina pubblica di Facebook ricadono in questo ambito, visto che la giurisprudenza consolidata considera i social network “luoghi pubblici”.

Il sindaco Lunardi, da noi interpellato, invece di prendere posizione sull’accaduto, con un commento sullo stesso profilo FB ha gioiosamente difeso l’autore della bestemmia, giustificandola con una interpretazione ridicola e del tutto personale.

I partiti di centrodestra, che sostengono Lunardi, approvano?

Siamo delusi e nel contempo amareggiati e rattristati dall’infimo livello raggiunto dalla politica serravallina e dalla povertà morale di chi governa il Comune di Serravalle Pistoiese.

Serravalle Civica