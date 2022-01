SERRAVALLE CIVICA: LA NOSTRA PROPOSTA PER RENDERE LA SCUOLA PIÙ SICURA

“Proponiamo che parte dei fondi del PNRR vengano utilizzati per installare nelle scuole e nelle palestre comunali sistemi di ventilazione meccanica controllata contro la diffusione del Covid”

SERRAVALLE. La necessità di adeguati ricambi d’aria nelle scuole è stata riconosciuta, a livello di decreti legge, fin dal 1970, 1975, 1990, 1996… In particolare, il DM del 18.12.1975 parla di “conservazione della purezza chimica e biologica dell’aria” con particolare riferimento alla concentrazione di CO2, responsabile di sonnolenza, emicranie, caduta di attenzione e di rendimento; nulla di concreto è però mai accaduto.

Oggi c’è un motivo in più per adottare questi sistemi di ventilazione: si chiama COVID-19. L’importanza dei ricambi d’aria per limitare il contagio è ormai riconosciuta a tutti i livelli, tranne che dal nostro governo, che dopo aver sperperato soldi pubblici con le inutili sedie a rotelle, insiste in atteggiamenti di “difesa” (mascherine, distanze) anziché di “attacco” (riduciamo la concentrazione del virus nell’aria).

I 350 milioni di euro stanziati dal decreto Sostegni bis per garantire l’avvio dell’anno 2021/2022 in sicurezza sono serviti soprattutto per l’acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l’igiene individuale o degli ambienti; per interventi a favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; per potenziare gli strumenti digitali; per favorire l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica attraverso il potenziamento dell’offerta formativa; per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro; per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica.

Alle singole scuole sono arrivate briciole che non possono certo servire per allestire impianti di aerazione in ogni aula.

Per questo, a tutela della salute dei nostri bambini, invitiamo l’Amministrazione Comunale a considerare l’opportunità di installare i sistemi di ventilazione per il ricambio d’aria nelle scuole di competenza comunale e nelle palestre comunali presenti sul territorio in collaborazione con l’istituzione scolastica attingendo, se previsto dalle indicazioni sul loro utilizzo, ai fondi del PNRR, previsti per un massimo di 5 milioni anche per i comuni al di sotto dei 15mila abitanti se si uniscono in forme associative.

Altrimenti sollecitiamo la giunta a intercettare per altre vie i finanziamenti necessari alla realizzazione dei sistemi di areazione meccanica controllata, considerandoli una misura di sicurezza di priorità assoluta in questo triste frangente

Serravalle Civica