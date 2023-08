SERRAVALLE CIVICA: “MIGLIORE GESTIONE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI COMUNALI”

Gli spazi a verde pubblico siano affidati a soggetti privati, enti e associazioni

SERRAVALLE. Purtroppo ogni anno lo sfalcio dell’erba e la manutenzione delle aree verdi comunali avviene sempre più tardi rispetto ai tempi congrui, suscitando lamentele ovunque e gettando nello stato di incuria e degrado aiuole e giardini pubblici.

Ancora oggi sono presenti sul territorio comunale spazi verdi che necessiterebbero di essere opportunamente curati.

Al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree verdi comunali e favorire al contempo la partecipazione diretta dei cittadini, proponiamo alla giunta di Serravalle Pistoiese di offrire la possibilità a soggetti privati, enti e associazioni di contribuire al miglioramento del comune mediante l’affidamento senza fini di lucro di spazi destinati a verde pubblico.

In questo modo, tramite la redazione di un regolamento apposito, privati cittadini, enti e associazioni potrebbero adottare un’isola verde del comune (aiuole, giardini, parchi, rotatorie, ecc) per prendersene cura, effettuando sistematicamente interventi di manutenzione, decoro e pulizia.

L’Amministrazione Comunale dovrebbe agire a nostro avviso nell’ottica di una migliore gestione e fruizione di queste aree in termini ambientali, sociali e culturali e nella consapevolezza dell’importanza che esse rivestono nel territorio, soprattutto per il ruolo primario di svago e aggregazione sociale.

Potremmo avere così al contempo sia un ambiente più decoroso e pulito sia cittadini più consapevoli della partecipazione all’azione amministrativa e maggiormente responsabili nei confronti dell’intera collettività.

Serravalle Civica