SERRAVALLE CIVICA —MOVIMENTO INDIPENDENZA: “I RESIDENTI DI VIA CASTELNUOVO E DI VIA IV NOVEMBRE SEGNALANO CRITICITÀ”

SERRAVALLE. Alcuni cittadini di via Castelnuovo e via IV Novembre ci hanno contattato per segnalarci i numerosi e frequenti allagamenti che da alcuni anni continuano a verificarsi nella propria zona di residenza, con conseguenze anche gravi per le abitazioni e le aziende ivi ubicate

Nel dicembre 2021 le forze politiche di opposizione in consiglio comunale presentarono una interrogazione a risposta orale proprio su queste criticità.

Il vicesindaco, rispondendo all’interrogazione in consiglio comunale, illustrò esaurientemente la situazione. Gli allagamenti erano dovuti alle tubazioni di portata insufficiente presenti sotto la tombatura del Rio di Castel Biagini, che dovevano essere pertanto sostituite con altre maggiormente capienti, in grado di far defluire con più facilità le acque in caso di piogge particolarmente copiose.

Il comune all’epoca stava attendendo la cessione di alcune opere sovrastanti un tratto del Rio, che non erano di propria competenza, per poter procedere alla stombatura, alla sostituzione delle tubazioni e alla ritombatura. In altri tratti avrebbero dovuto intervenire alcuni privati, che avevano e hanno tuttora la proprietà delle aree interessate.

Il vicesindaco precisò in quel contesto che questi soggetti avevano ricevuto dall’amministrazione comunale tutte le indicazioni operative necessarie e che la giunta avrebbe vigilato sulla realizzazione di questi interventi.

Sappiamo che l’amministrazione comunale ha portato a compimento i lavori che ad essa competevano. Ma, considerato che gli allagamenti non si sono fermati e che le lamentele dei residenti continuano, chiediamo: i privati hanno fatto ciò che dovevano fare? Il Comune ha vigilato bene? Oppure si sono aggiunti altri inconvenienti?

Invitiamo la giunta a fornire dei chiarimenti in merito al fine di evitare ulteriori disagi e danni ai residenti della zona, già duramente provati.

Serravalle Civica —Movimento Indipendenza