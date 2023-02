SERRAVALLE CIVICA: “NESSUNIO CI DICA COSA DOBBIAMO O NON DOBBIAMO FARE!”

“Il sindaco e il vicesindaco pensino piuttosto a rispondere alle nostre richieste!”

SERRAVALLE. Pubblicamente gli amministratori di Serravalle Pistoiese affermano di ignorarci poiché non saremmo nessuno; poi però veniamo a sapere che la nostra azione politica li infastidisce, e non poco, e che — secondo il loro modo di pensare — non essendo riuscita Serravalle Civica ad esprimere un consigliere comunale, dovremmo metterci da parte e stare pure in silenzio.

Della serie: diciamo quello che ci fa comodo dire, anche se la realtà è diversa.

Riguardo comunque al fatto che non saremmo nessuno precisiamo prima di tutto che ogni semplice cittadino ha la facoltà di esprimere liberamente il proprio pensiero e di rivolgersi all’amministrazione comunale di pertinenza per avere informazioni e delucidazioni: non importa far parte di una formazione politica o civica.

In secondo luogo facciamo notare che, oltre ad essere cittadini di Serravalle Pistoiese, noi costituiamo un gruppo civico che opera sul territorio comunale ormai da un anno e mezzo, avendo partecipato anche alle ultime elezioni comunali. Dobbiamo concludere che la giunta evidentemente non considera degno di far politica nessun altro fuorché se stessa. Alla faccia della democrazia, della partecipazione e del rispetto per i cittadini!

Riguardo poi alla nostra azione politica, nessuno si può permettere, nemmeno l’amministrazione comunale, di dirci o peggio imporci ciò che dobbiamo o non dobbiamo fare. Non lo accettiamo da nessuno, sia che il nostro comportamento risulti gradito sia che risulti fastidioso.

Il sindaco e il vicesindaco pensino piuttosto a rispondere alle nostre richieste! A come far politica pensiamo noi. Se gli amministratori intendono assumere atteggiamenti dittatoriali, li assumano con chi glielo permette, con noi no.

Il tentativo poi di ridicolizzarci su FB, strumentalizzando profili senza identità, è alquanto triste e disdicevole per figure istituzionali che dimostrano così di non saper tenerci testa con argomentazioni politiche.

Siamo sgomenti considerando il livello morale a cui certi nostri amministratori si sono abbassati e allo stesso tempo. molto preoccupati per il futuro di Serravalle Pistoiese.

Serravalle Civica