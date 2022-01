serravalle civica. “NESSUNO PARLA DELLA PESTE SUINA, MA È FATTO GRAVE”

A rischio gli allevamenti di maiali e lo stesso commercio di carni suine. Sollecitato il Comune ad informarsi presso la Regione

SERRAVALLE. Dalla stampa abbiamo appreso la rilevazione di casi di cinghiali affetti da peste suina africana in alcune zone del Piemonte e della Liguria. La peste suina africana (PSA) è una malattia infettiva altamente contagiosa che non si trasmette all’uomo, ma è spesso letale per gli animali che ne sono colpiti: essendo altamente trasmissibile, mette quindi a rischio gli allevamenti di maiali e lo stesso commercio di carni suine. Ne potrebbe derivare quindi un danno economico di elevate proporzioni.

La presenza dell’infezione in queste due regioni rende evidentemente concreto il pericolo della sua diffusione, motivo per cui anche la Regione Toscana deve tempestivamente attrezzarsi, avviare misure precauzionali di monitoraggio e di controllo e predisporre un eventuale piano di contrasto ed eradicamento della malattia.

A Serravalle non ne parla nessuno, ma il problema non è affatto da sottovalutare.

Le organizzazioni agricole infatti esprimono un doppio timore: di tipo sanitario, per gli allevamenti, ed economico, con il rischio che alcuni stati extra-UE blocchino l’importazione di tutte le carni suine italiane.

Considerate la presenza di cinghiali nelle zone boschive del nostro territorio comunale e l’elevata trasmissibilità della malattia, sollecitiamo l’amministrazione a informarsi se la Regione stia elaborando un piano strategico di contrasto della peste suina africana e se ne abbia dato comunicazione al Comune di Serravalle.

Chiediamo infine al sindaco e all’assessore di competenza se l’amministrazione comunale abbia avuto o meno cognizione di episodi di contagio nel nostro territorio e/o nei comuni limitrofi.

Sergio Nenciarini

Marco Cappellini

Serravalle Civica