serravalle civica. PER IL BENE DELLA COMUNITÀ GORBI DIA IL BUON ESEMPIO AL SINDACO AI SUOI COLLEGHI E RINUNCI ALL’AUMENTO DI INDENNITÀ

Il gruppo guidato da Elena Bardelli sulla questione dell’adeguamento delle indennità

SERRAVALLE. “Vogliamo ulteriormente intervenire sulla questione dell’adeguamento delle indennità del sindaco e della giunta per dire che siamo stufi di essere continuamente presi in giro.

Il sig. Gorbi, nostro vicesindaco, difende a spada tratta gli attuali aumenti dei compensi, introdotti dal governo Draghi, inventando che è obbligatorio adeguarsi, quando molte amministrazioni comunali, animate da un più alto senso di responsabilità, vi hanno rinunciato.

Sembra aver dimenticato che nel 2012, quando si candidò a sindaco di Serravalle Pistoiese, aveva fissato come primo punto del suo programma elettorale la riduzione del 20% delle indennità degli amministratori (che allora erano davvero di per sé bassi) e che l’anno dopo come capogruppo di opposizione presentò una mozione per chiedere ciò, affermando giustamente che la politica si fa per passione e non per interesse.

A Gorbi, arrivato al governo del Comune, chiediamo quindi, in nome della coerenza e della credibilità, di dare per primo il buon esempio al sindaco e ai suoi colleghi rinunciando all’aumento delle indennità per il bene della comunità! Come lo stesso ebbe ad affermare, non saranno questi soldi a sistemare il bilancio comunale, ma almeno la giunta dimostrerebbe che è sulla stessa “barca” occupata da tutti”.

Serravalle Civica