SERRAVALLE CIVICA: “SIAMO STUFI DELLE FROTTOLE DELL’ASSESSORE VETTORI E COMPANY”

SERRAVALLE. Torniamo a rendere pubblica, senza timori, la nostra posizione sull’evento della Biciclettata del Sorriso, che gli assessori Gorbi e Vettori, hanno strumentalizzato contro di noi.

Nessuno ha criticato l’evento, che abbiamo anzi definito lodevole. Nessuno ha citato le associazioni di disabili coinvolti e nemmeno l’associazione sportiva “Freebike”, con cui il comune ha collaborato per la sua realizzazione.

Le polemiche sterili le ha fatte la giunta comunale, ormai abituata al vittimismo quando non ha più armi per difendersi.

Noi abbiamo solo ricordato ai cittadini, soprattutto nell’interesse delle persone più fragili, che il Comune è inadempiente nei confronti della legge nazionale e regionale, non avendo ancora adottato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Si tratta purtroppo di un dato di fatto, che il Comune ha cercato di negare fin da ultimo servendosi anche degli organi di stampa.

Secondo noi la legalità, ossia il rispetto delle leggi e dei diritti dei cittadini, viene prima di ogni cosa, costituendo la base della convivenza sociale e civile.

barBiciclettata del SorrisoLa biciclettata avrebbe potuto essere iniziativa ancor più lodevole e apprezzata se l’Amministrazione si fosse messa al lavoro per elaborare il Peba.

Occorre tenere presente poi che l’istituzione di tale manifestazione non cambia la realtà e che l’attenzione alle persone disabili si attua prima di tutto osservando la normativa che li riguarda.

Su questo fronte, insieme alle famiglie di alcune persone disabili del territorio, ci stiamo muovendo accompagnati dal Difensore Civico della Toscana, a cui ci siamo rivolti per vedere rispettati i diritti di tutti.

