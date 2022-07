serravalle. COMUNISTI, ANCHE SENZA UN RAPPRESENTANTE IN CONSIGLIO VIGILEREMO E FAREMO OPPOSIZIONE PROPOSITIVA

“Non abbiamo ancora chiaro chi guiderà in consiglio comunale l’opposizione”

SERRAVALLE. Ieri sera al palazzo comunale di Casalguidi, c’è stato il secondo consiglio comunale. Mentre, almeno per noi non è chiaro, chi guiderà l’opposizione, la maggioranza di Centro Destra tramite il sindaco Piero Lunardi, ha illustrato il programma che intende attuare nella legislatura.

Noi non vogliamo entrare nel merito dei temi perchè aspettiamo la giunta all’atto pratico.

Alcune cose erano state proposte agli elettori anche da noi , tramite la nostra candidata Giulia Romani, altre, siamo contrari in primis la nuova RSA a Cantagrillo, giudicata da noi di forte impatto ambientale.

Per noi rimangono prioritari la scuola a Serravalle, palestra a Masotti e, biblioteca a Cantagrillo , l’acqua a Serravalle e Masotti, vigilanza alla gestione della discarica del Cassero. Per l’ex scuola di Serravalle vigileremo che l’edificio non venga abbandonato per il suo mancato uso.

Anche se, per pochi voti, non siamo riusciti a eleggere un nostro rappresentante, vigileremo e faremo un opposizione propositiva, e attenta, sui temi di interesse alla popolazione di Serravalle .

[comunisti per serravalle]