serravalle. CON DANILO “PAOLO” DAMI CASALGUIDI PERDE UN ALTRO PEZZO IMPORTANTE

Ex consigliere comunale e tra i protagonisti del Centro Studi Pollacci è scomparso a 81 anni una delle menti più brillanti del paese. Il ricordo di Federico Gorbi. Mercoledì i funerali

SERRAVALLE. [a.b.] A 81 anni è morto Danilo “Paolo” Dami, un altro pezzo importante di Casalguidi. Consigliere comunale nel 1979 è stato a lungo uno dei massimi protagonisti del Centro Studi “Egidio Pollacci”. “Era una delle menti più brillanti del paese” ricorda il vicesindaco Federico Gorbi.

“Ha amato molto il suo paese, ha sempre avuto una visione originale del futuro. Non è stato mai banale, era coltissimo. Casalguidi oggi piange uno dei suoi cittadini illustri”.

In molti in queste ore ricordano la figura di dami riconoscendo le sue grandi doti umane e la sua capacità di ascolto. Ha saputo trasmettere la bellezza del paese, la passione per i cavalli, parlare delle ingiustizie del territorio con un linguaggio sempre colto e appropriato. Per tanti è stato un vero gentiluomo

I funerali di Dami si terranno mercoledì 16 dicembre alle ore 15 partendo dalle cappelle del Commiato della Misericordia di Pistoia per la chiesa di Casalguidi dove alle 15,30 saranno celebrate le esequie.