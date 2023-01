serravalle. “CON LA PETIZIONE CHIEDIAMO ANCHE UNA INDAGINE SULLO STATO DI SALUTE DEI CITTADINI ESPOSTI ALLALL’ATTIVITÀ DELLA DISCARICA”

Serravalle Civica: “Non ci interessa se agli attuali amministratori risultiamo noiosi o insistenti: ciò che mettiamo al primo posto è la salute pubblica”

SERRAVALLE. Un’amministrazione comunale veramente attenta alla salute pubblica, indipendentemente dall’esistenza o meno di relazioni tra il cluster di sarcomi e la presenza della discarica nel nostro Comune, avrebbe già commissionato agli organi competenti una indagine medico-scientifica per verificare lo stato di salute dei cittadini residenti nei pressi dell’impianto.

Richiesta invece che non è stata avanzata né dalle amministrazioni di centrosinistra, inclini anzi ad essere sempre accondiscendenti nei confronti dei gestori della discarica, né dalle amministrazioni cosiddette di centrodestra, che solo a parole si sono mostrati sensibili alla questione, mostrando però nei fatti il contrario, soprattutto dopo il cambio di gestione (vedi depotenziamento del Comitato di Controllo sulla gestione della discarica, ridotto a semplice Comitato cittadino senza potere di vigilanza).

Per questo, lanciando la petizione per restituire ed ampliare le funzioni di vigilanza del Comitato, esortiamo il Comune a chiedere al più presto l’avvio di uno studio specifico sulle condizioni di salute della popolazione serravallina, in particolar modo di quella esposta allo smaltimento dei rifiuti speciali dell’impianto del Cassero.

Tali indagini, condotte in altri comuni italiani interessate dalla presenza di discariche, purtroppo si sono concluse con esiti negativi per la salute dei cittadini.

L’attuale giunta, che si fregia dell’appartenenza politica al centrodestra, purtroppo con il centrodestra non ha niente a che fare: fermo restando che i temi della salute e della sicurezza non hanno né bandiere né colori, tuttavia la vera destra ha sempre fatto dell’impegno per le questioni ambientali il proprio vessillo.

Si pensi che l’ultima assemblea pubblica indetta dal Comitato Cittadino per la Discarica, presieduto da un rappresentante dell’amministrazione comunale, risale al mese di dicembre del 2021.

Possibile che non ci siano argomenti di cui discutere collettivamente o informare la cittadinanza?

Da parte nostra continueremo la nostra battaglia.

Non ci interessa se agli attuali amministratori risultiamo noiosi o insistenti, come spesso e volentieri veniamo apostrofati; ciò che mettiamo al primo posto è la salute pubblica.

Serravalle Civica