serravalle. CONFLITTI DI INTERESSE IN COMUNE

Lo segnala Serravalle Civica in una lettera aperta al coordinatore comunale del Circolo locale di Fratelli d’Italia

SERRAVALLE. In un comunicato stampa la lettera aperta di Serravalle Civica indirizzata al coordinatore comunale di Fratelli d’Italia:

“Egregio coordinatore comunale, secondo lei è politicamente opportuno (indipendentemente dal fatto che la legge lo consenta o meno) che un consigliere comunale, capogruppo di maggioranza e tesserato in Fratelli d’Italia, sia al contempo anche membro del CdA di una società partecipata del Comune di appartenenza, percependo regolare compenso mensile e gettone di presenza?

In altri termini: è eticamente accettabile che un consigliere comunale, chiamato a controllare la società partecipata del Comune di appartenenza, sia quindi il controllore di sé stesso?

Se la normativa permette tutto ciò, Fratelli d’Italia appellandosi ai propri principi dovrebbe essere il primo partito a proporre una correzione in tal senso.

Ci risulta che il signore in questione, quando militava nel PDS (poiché adesso in FdI si spalancano le porte a ex militanti del PD, dando loro anche incarichi di responsabilità e allontanando rappresentanti della vera destra) venne costretto dal partito a rassegnare le proprie dimissioni per molto meno, ossia per il fatto che era al contempo imprenditore e capogruppo di maggioranza.

La preghiamo di rispondere con argomenti circostanziati all’oggetto (la tendenza più diffusa purtroppo risulta quella di attaccare personalmente la nostra referente), poiché i cittadini hanno diritto ad una risposta e non ad essere presi sempre in giro.

È anche per questo che abbiamo lasciato Fratelli d’Italia.

A noi piacciono democrazia e trasparenza: se tali valori vengono negati tutti i partiti si trasformano in lobbies, anche Fratelli d’Italia.

Serravalle Civica