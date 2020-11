serravalle. CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA

La seduta si terrà sabato 28 novembre a partire dalle ore 8,30

SERRAVALLE. Sabato 28 novembre riunione del Consiglio Comunale in videoconferenza a partire dalle 8.30. La seduta sarà in diretta streaming e potrà essere seguita sul sito istituzionale del Comune.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

1 Comunicazioni della Presidenza

2 Approvazione verbale seduta consiliare del 30/10/2020

3 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia ad oggetto: “Introduzione della figura del garante dei diritti delle persone disabili”

4 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra per Serravalle ad oggetto: “Sostegno e solidarietà alla famiglia di Patrick George Zaki e alle università di Bologna e Granada”

5 Comunicazioni in merito alla mozione cui alla deliberazione c.c. 42 del 09/07/2020 e nuova approvazione

6 Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.

7 Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – variazione.

8 Programma triennale dei lavori pubblici “2020/2022” ed elenco annuale 2020. variazione.

9 Approvazione del progetto definitivo del tracciato del cammino di San Jacopo in Toscana nel tratto di competenza del comune di Serravalle Pistoiese e dello schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di valorizzazione e miglioramento della fruibilità del cammino – provvedimenti.

10 Approvazione progetto di adeguamento normativo della galleria ferroviaria “Serravalle” inerente le opere di raddoppio della linea Pistoia -Montecatini, con contestuale adozione di variante cartografica ai sensi dell’art. 34 della L.r.t. 65/2014 e S.m.i.

