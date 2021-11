serravalle. DALL’EUROPA INGENTI FINANZIAMENTI PER L’ITALIA: UN’OCCASIONE UNICA DA NON PERDERE. ANCHE PER IL NOSTRO COMUNE

Il Pd: “La giunta Lunardi cosa sta facendo? Come intende muoversi? Le decisioni non possono essere prese solo dal Sindaco e dai suoi assessori ma devono essere sentiti e coinvolti i cittadini, le associazioni, le parti sociali, il Consiglio Comunale”

SERRAVALLE. Come ormai sappiamo tutti, il cosìdetto PNRR, (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), prevede per i prossimi 5 anni investimenti in Italia per 191,5 miliardi di Euro, (di cui 68,9 di sovvenzioni e 122,6 di prestiti). Il Piano si inserisce all’interno del Next Generation EU, il pacchetto da 750 miliardi complessivi con il quale l’Unione Europea ha risposto alla crisi economica e sociale seguita alla pandemia da Covid 19.

Il PNRR italiano punta inoltre: a contribuire a risolvere le debolezze strutturali della nostra economia; a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere; ad accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.

Una imponente quantità di soldi che l’Europa mette a disposizione dell’Italia e, a cascata, delle Regioni e dei Comuni, per finanziare progetti che intervengano sui seguenti obbiettivi: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e Ricerca; Inclusione e Coesione; Salute.

La Toscana ha deciso di destinare parte dei fondi che riceverà ai progetti proposti dai piccoli Comuni come il nostro, valutando attraverso appositi bandi quelli meritevoli di essere finanziati.

Anche per Serravalle si prospetta pertanto un’occasione unica, da non perdere ma dobbiamo essere consapevoli che per partecipare ai bandi che sui vari obbiettivi saranno via via emessi, occorre avere idee chiare per dotarsi, in tempi brevissimi, di “progetti esecutivi, cantierabili”, cioè tali da consentire di avviare ed ultimare i lavori nei tempi previsti e comunque non oltre il 2026.

Il momento delle scelte è ora e non deve essere rallentato dalla scadenza elettorale della prossima primavera, quando si voterà per eleggere Sindaco e Consiglio comunale, perchè rallentare significherebbe perdere quei finanziamenti.

Di fronte a queste urgenze, la Giunta Lunardi cosa sta facendo? Come intende muoversi?

Il Partito Democratico ritiene che, su questa enorme e irripetibile opportunità che può consentirci di risolvere problemi importanti del nostro territorio, le decisioni non possono essere prese solo dal Sindaco e dai suoi assessori, ma che debbano essere sentiti e coinvolti i cittadini, le “Associazioni”, le parti sociali, il Consiglio Comunale.

Noi siamo pronti a portare il nostro contributo ed invitamo la Giunta ad avviare velocemente una consultazione di tutte le parti in gioco auspicando che le idee buone vengano recepite a prescindere dal colore politico di chi le proporrà.

[corsini – pd serravalle]