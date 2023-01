serravalle. DANNEGGIATO DAI VANDALI UN MEZZO DELLA MISERICORDIA DI MASOTTI

Sfondato un finestrino di una auto. L’associazione: “È un fatto grave che non deve passare inosservato”

SERRAVALLE. [a.b.] La Misericordia di Masotti ha denunciato stamani alle autorità competenti e poi rendendolo pubblico sulla propria pagina Facebook un atto vandalico di uno dei mezzi del proprio parco macchine parcheggiato nelle vicinanze della sede in via Provinciale Lucchese.

“Vogliamo rendere pubblico questo fatto accaduto durante la notte o alle prime luci dell’alba a danno di un mezzo della nostra sede.

Ovviamente — si legge — non riusciremo a risalire al/ai responsabile/i nonostante sia stata sporta denuncia all’autorità. Nessun altro mezzo è stato danneggiato.

È un atto vandalico nei confronti di un’associazione di volontariato a servizio della Comunità.

È un fatto grave che non deve passare inosservato”.