SERRAVALLE DEGUSTO, I SAPORI DEL MONTALBANO

Il prossimo 25 aprile nel borgo di Serravalle dalle 11 al tramonto una manifestazione all’insegna dei vini e dei prodotti tipici locali. Sarà attivo un servizio di Bus Navetta

SERRAVALLE. In alto i calici il prossimo 25 aprile a Serravalle Pistoiese. La Strada dell’olio e del vino- “Le colline di Leonardo”, con il patrocinio del comune di Serravalle Pistoiese e con la collaborazione del circolo Arci di Serravalle Paese, organizza la manifestazione Degusto, in programma dalle 11 del mattino fino al tramonto.

Si tratta di un evento finalizzato alla conoscenza dei vini e dei prodotti tipici del Montalbano, che potranno essere degustati nella splendida atmosfera medioevale del borgo antico di Serravalle.

I partecipanti potranno acquistare, al costo di 10 euro, un calice ricordo e hanno diritto a 8 assaggi tra vini e birre artigianali. Saranno presenti anche banchi con prodotti per celiaci, oltre che una vasta scelta di espositori di prodotti enogastronomici.

Serravalle Degusto si articolerà quindi in degustazioni guidate dei vini del Montalbano, in un’ampia gamma di street-food e in visite guidate all’antico borgo medioevale. Non mancheranno le prove di tiro con l’arco e le passeggiate con i pony.

Il risvolto culturale della manifestazione prevede infine una mostra d’arte contemporanea ove esporranno gli artisti Osvaldo Beatrice, Lise Jegat Zambelli e il Vigno e la presentazione del volume di Claudio Cinelli 1458-Leonardo, il segreto dell’Assunzione.

Questa presentazione avverrà nell’Oratorio della Vergine Assunta, famoso e conosciuto a livello internazionale per i bellissimi affreschi medioevali ritrovati e restaurati.

Per partecipare alla bellissima giornata sarà possibile servirsi comodamente del treno. Una volta scesi alla stazione ferroviaria di Serravalle Pistoiese, in località Masotti, un bus navetta attivo dalle 12 alle 20 trasporterà gratuitamente i partecipanti in paese, facendo poi la spola con la stazione di Serravalle Pistoiese.

Così dice infatti l’assessore al Turismo Maurizio Bruschi: “Il bus navetta consente un comodo accesso alla manifestazione, che potrà essere quindi raggiunta in piena tranquillità e sicurezza scegliendo di arrivare a Serravalle Pistoiese in treno”.

L’attesa per questo evento è quindi particolarmente grande, come puntualizza ancora l’assessore al Turismo Maurizio Bruschi: “Come assessorato al Turismo ci siamo subito adoperati con il circolo Arci di Serravalle Pistoiese per sviluppare la loro idea per il nostro borgo di Serravalle. Ho chiesto la collaborazione alla Strada dell’olio e del vino del Montalbano —Le colline di Leonardo di cui siamo soci. ed è stato subito feeling.

Ma la cosa che più mi dà soddisfazione, è quella di essere riuscito a far collaborare tutte le associazioni e le varie strutture di ristorazione del paese. Sarà una prima edizione ricca di eventi di contorno, come il tiro con l’arco, le passeggiate con i pony, la musica, la presentazione di un interessante libro su Leonardo da Vinci, per passare poi a mostre d’arte contemporanea e a visite guidate in paese con visita alla torre anche all’imbrunire.

L’amministrazione ha messo a disposizione il bus navetta e il personale di sicurezza. Credo che il nostro paese sia una cornice ideale per i vari espositori e per i tantissimi visitatori che attendiamo. Le nostre strutture ricettive sono inoltre a disposizione per eventuali possibilità di alloggio. Il 25 aprile vi aspettiamo comunque alle 9:00 per commemorare la Liberazione e dalle 11:00 a Serravalle Degusto!!”.

Come ha accennato l’assessore al Turismo Maurizio Bruschi, l’aver recepito un’idea del circolo Arci di Serravalle Paese si è rivelata cosa importantissima per la nascita di questa manifestazione, come spiega il suo presidente Tiziano Leporatti: “Il tutto nasce da un’esperienza vissuta con altri soci durante una serata passata insieme, quando ci siamo resi conto che era possibile realizzare anche da noi un simile evento.

Immediatamente abbiamo avuto l’idea di trasportare questa idea a Serravalle e per questo ne abbiamo parlato subito con l’assessore al Turismo che, ha subito coinvolto nell’intuizione la Strada dell’olio e del vino del Montalbano- Le colline di Leonardo.

Insieme, abbiamo quindi sviluppato questo progetto. Oggi siamo quindi orgogliosi di essere arrivati al conto alla rovescia di questa iniziativa che, ne siamo certi, sarà premiata da una grandissima partecipazione di pubblico”. Estremamente soddisfatto per aver dato vita a quest’importante manifestazione, si è dichiarato infine il presidente della Strada dell’olio e del vino del Montalbano — Le colline di Leonardo Luigi Micheli: “Grazie alla sinergia con il comune di Serravalle di Pistoiese e con il circolo Arci di Serravalle Paese, la Strada dell’olio e del vino — Le colline di Leonardo si appresta, il prossimo 25 aprile, a dar vita alla prima edizione di Serravalle Degusto.

Sarà un modo per conoscere e apprezzare le tantissime eccellenze artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, attraverso un percorso degustativo che, al costo di 10 euro, consente di ricevere un calice in omaggio e 8 degustazioni a scelta fra vini e birre artigianali. Questa manifestazione giunge peraltro a ridosso del recente riconoscimento ministeriale che ha riconosciuto La Strada dell’olio e del vino — Le colline di Leonardo come Distretto del cibo.

All’evento, partecipa anche la Fisar, la Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori, i cui associati potranno guidare i partecipanti alle degustazioni”.

Per prenotare una degustazione, la prenotazione può essere fatta:

– attraverso eventbrite: https://www.eventbrite.it/ cercando Serravalle Degusto

– scrivendo una e mail a info@stradadileonardo.org

– chiamando i numeri telefonici 347-2930219 oppure 348-5103185 (anche WhatsApp)

– presso il circolo Arci di Serravalle Paese a Serravalle Pistoiese

