serravalle. DESTINAZIONE RESIDENZIALE PER I BENI CONFISCATI ALLA MAFIA?

Serravalle Civica chiede pubblicamente all’Amministrazione Comunale delucidazioni sull’inserimento dei due immobili confiscati alla criminalità nel piano urbanistico operativo

SERRAVALLE. Premettiamo che nessuno di noi ha particolari competenze in ambito urbanistico.

Abbiamo però una domande da porre al sindaco e agli assessori di riferimento.

1) A partire dal 2020 compaiono articoli che danno notizia della presenza a Serravalle di due immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2) Il vicesindaco recentemente ha informato che i due beni a cui si fa riferimento (di cui il Comune non avrebbe richiesto l’assegnazione) sono una porzione della ex- distilleria di via Curiel e una rimessa di pertinenza dell’immobile.

3) Nel Piano Urbanistico Operativo, adottato il 21 aprile 2022, la ex distilleria e annessi compaiono come immobili da recuperare ad uso residenziale.

La domanda, senza accusare nessuno, è questa: come mai, sapendo che una porzione della ex distilleria e la rimessa di pertinenza erano beni confiscati alla mafia, su cui quindi il comune non ha nessuna competenza, l’amministrazione comunale ha inserito tali immobili nel Piano Operativo al fine di recuperarli per uso residenziale?

Ringraziamo anticipatamente chiunque ci vorrà rispondere.

Serravalle Civica