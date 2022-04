serravalle. DIOCESI IN LUTTO, A 84 ANNI MUORE IL DIACONO PAOLO GELLI

Per oltre 25 anni ha prestato servizio presso la parrocchia di San Pietro Apostolo a Casalguidi. I funerali si terranno lunedì 18 aprile alle ore 10

SERRAVALLE. Alla vigilia della Pasqua è scomparso a 84 anni Paolo Gelli, per oltre 25 anni diacono presso la parrocchia di San Pietro Apostolo a Casalguidi.

Negli anni di diaconato Gelli ha svolto il proprio servizio in tutta la Diocesi di Pistoia dove c’era bisogno di una sostituzione o della presenza di un diacono.

Ha lavorato prevalentemente nella parrocchia di Casalguidi, luogo di residenza, a fianco del proposto don Renzo Aiardi. Per undici anni ha collaborato con don Francesco Pieraccini nelle parrocchie di Mastromarco e Cerbaia. Su mandato del vescovo Simone Scatizzi ha anche svolto servizio per molti anni al centro Caritas San Martino de Porres.

A proposito del proprio impegno diaconale in una intervista su La Vita in occasione dei venticinquesimo di ordinazione ebbe a dire:

“Dopo venticinque anni mi sento di affermare che ho vissuto il mio impegno diaconale con gioia e disponibilità totale, supportato anche dalla pazienza di mia moglie Paola che desidero ringraziare pubblicamente. Ho dato tutto quello che ho potuto, e ho ricevuto moltissimo dalle tante persone con le quali sono stato in contatto, e per tutto questo dico: grazie Signore!”.

Viene ricordato da tutti come una persona speciale.

“Ha sempre messo al primo posto — ha commentato il vicesindaco di Casalguidi Federico Gorbi — l’amore per gli altri, l’attenzione agli anziani, la simpatia verso i giovani. Mi mancherà ma sono certo che ora è avvolto dall’amore di Cristo”.

I funerali di Paolo Gelli si terranno lunedì 18 aprile alle 10 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Casalguidi.

Andrea Balli

