serravalle. DISCARICA DEL CASSERO, BARDELLI: LA GIUNTA FA IL CONTRARIO DI CIÒ CHE DICHIARA PUBBLICAMENTE”

SERRAVALLE. Evidentemente i serravallini, soprattutto coloro che sono soliti dare credito al Comune, sono presi in giro proprio dagli stessi amministratori comunali.

Nella seduta consiliare del 13 giugno scorso il vicesindaco riassumeva la posizione dell’Amministrazione Comunale — contenuta peraltro in un documento votato all’unanimità da tutto il Consiglio — riguardo ad un eventuale ampliamento della Discarica del Cassero e alla richiesta di ricalcolo della volumetria dell’impianto da parte di Herambiente.

Il Comune di Serravalle si dichiarava fermamente contrario ad un nuovo ampliamento e al progetto di rivalutazione della capacità volumetrica presentato dal gestore alla Regione Toscana; e nello stesso tempo giustamente pretendeva di avere l’ultima parola su qualsiasi operazione venisse promossa da Regione e gestore circa l’impianto, essendo quest’ultimo situato nel nostro territorio comunale.

Adesso possiamo dire che si trattava solo di parole al vento o, se preferite, solo di fumo negli occhi.

Nel parere richiesto dalla Regione Toscana sull’attuazione del progetto di ricalcolo il Comune continua sì a dichiararsi contrario all’ampliamento del perimetro della discarica, ma fornisce parere favorevole alla richiesta di Herambiente, sostenendo di rimettersi alle considerazioni che verranno formulate da ente regionale e Arpat (ancor prima di conoscerle).

Tradotto in “soldoni” ciò significa che la Discarica potrà tranquillamente prolungare la sua attività sul territorio di circa 4 anni rispetto al termine previsto, ossia fino al 2032/33, e che quindi l’interesse dell’azienda di fatto viene anteposto alla sicurezza e alla salute dei cittadini.

Si dicono tante belle cose di fronte ai cittadini, per acquisirne il consenso; poi però di nascosto si firmano atti che stabiliscono il contrario di quanto sostenuto pubblicamente.

A questo punto ci chiediamo: l’opposizione e il Presidente del Comitato Cittadino per la Discarica dove sono?

Non hanno niente da dire?

Elena Bardelli

Serravalle Civica