serravalle. DISCARICA DEL CASSERO: “LA GIUNTA LUNARDI VIENE SMENTITA DA ARPAT. VOGLIAMO I DATI RICHIESTI!”

Serravalle Civica chiede al Comune che i dati dei monitoraggi siano pubblicati anche sul sito istituzionale

SERRAVALLE. Alcuni giorni fa, poiché non siamo riusciti a trovare sul sito di ARPAT i dati relativi ai monitoraggi sulla discarica del Cassero dal 2018 ad oggi, li abbiamo chiesti al Comune e al Comitato Cittadino per la Discarica, invitando entrambi a renderli accessibili alla cittadinanza.

Onestamente non risulta facile sullo stesso sito la ricerca di informazioni: una grossa fetta di popolazione —le persone più anziane e più fragili, sprovviste di conoscenze informatiche — rimane esclusa.

Ecco perché è importante che il Comune pubblichi periodicamente i risultati dei controlli.

La giunta Lunardi, attraverso un articolo apparso su “La Nazione” il 26 luglio scorso, ha risposto affermando di non essere in possesso dei dati richiesti.

La cosa ci è apparsa alquanto strana: è grave che un’amministrazione non abbia nell’arco di cinque anni gli esiti delle analisi di routine effettuate dall’organo di controllo regionale su un impianto di rifiuti speciali presente sul proprio territorio comunale.

Oggi (ieri per chi legge, ndr) è apparso un comunicato a cura di ARPAT, che “smentisce con fermezza la mancata divulgazione dei risultati dei controlli sulla discarica del Cassero e precisa di aver effettuato costantemente verifiche e monitoraggi dal 2018 a oggi” comunicando sempre gli esiti agli enti, per cui anche al Comune di Serravalle e al Comitato Cittadino per la Discarica

La giunta Lunardi viene quindi smentita da ARPAT, confermando quello che abbiamo sempre sostenuto, e cioè che gli amministratori di Serravalle disattendono il dovere della trasparenza o addirittura non dicono la verità.

Alla luce di questo intervento, al fine di facilitare l’accesso ai risultati dei monitoraggi alle persone sfornite di conoscenze e di strumenti informatici, esigiamo dall’Amministrazione Comunale e dal Comitato Cittadino per la Discarica — considerato anche i compiti precipui di quest’ultimo — i dati richiesti e la loro immediata pubblicazione.

[serravalle civica]