serravalle. DISCARICA, PROTOCOLLATA LA PETIZIONE PER LA REVISIONE DELLA CONVENZIONE TRA GESTORE E COMUNE

Serravalle Civica ha raccolto 205 firme per ampliare e potenziare i compiti del Comitato Cittadino per la discarica

SERRAVALLE. “Stamattina (ieri sabato 18 marzo, ndr) abbiamo presentato all’ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Pistoiese le 205 firme dei cittadini che hanno sottoscritto la petizione da noi lanciata per una revisione della convenzione tra gestore della Discarica e Amministrazione Comunale al fine di ampliare la capacità di vigilanza del Comitato cittadino per la Discarica (ex-Comitato di Controllo), depotenziato assurdamente a comitato organizzatore di eventi pubblici da questa giunta, che nel 2017 ha incentrato invece tutta la sua prima campagna elettorale per far chiudere l’impianto.

L’intenzione della giunta sembra quella di voler cancellare il Comitato, togliendo quindi alla cittadinanza e all’amministrazione la possibilità di controllare. Non si tratta certo di un controllo tecnico, che è di competenza di Arpat e Asl, ma di una vigilanza continua sulla gestione e sul rispetto della convenzione e della normativa in materia da parte del gestore.

Con la petizione abbiamo chiesto che il Comitato debba essere ampliato con la presenza di un esperto nel settore; che debba monitorare la gestione dell’impianto con libero accesso agli atti e ai dati relativi alle analisi svolte dal gestore e dagli organi deputati al controllo; che possa segnalare tempestivamente problemi e criticità alle autorità e organi competenti, senza aspettare i controlli tecnici di routine; che possa rivolgersi a laboratori esterni accreditati per rafforzare e comprovare i controlli effettuati da ARPAT e ASL; che possa effettuare visite e sopralluoghi in discarica; che debba tornare a riunirsi ordinariamente una volta al mese, in presenza o meno di problemi o criticità; che debba sollecitare le autorità competenti ad avviare una indagine sullo stato di salute dei cittadini di Casalguidi, in special modo dei residenti nelle vicinanze dell’impianto.

Rinunciare alla vigilanza significa a nostro avviso mancanza di responsabilità nei confronti della salute pubblica e della sicurezza del territorio, che il Comune ha invece il dovere prioritario di tutelare.

Serravalle Civica