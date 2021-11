serravalle. DIVENTA CASA DELLA SALUTE IL DISTRETTO DI CASALGUIDI. PUNTO DI RIFERIMENTO PER 12 MILA CITTADINI

Servizi sanitari e socio-sanitari, infermieristici e consultoriali; presenti i Medici e i Pediatri di Famiglia

SERRAVALLE. Riconosciuta come la sede di accesso e di erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali e per la presenza di un nucleo di cure primarie (Medici e Pediatri di Famiglia), il distretto di Casalguidi è stato accreditato dalla Regione Toscana come “Casa della Salute”.

Un salto di qualità notevole per i circa 12 mila cittadini che risiedono nel comune di Serravalle pistoiese, ed in particolare per chi abita nelle località di Casalguidi, Cantagrillo, Ponte Stella e zone limitrofe.

“Come assessore alle politiche sociali” – dichiara l’Assessore del Comune di Serravalle Pistoiese, Ilaria Gargini – “non posso che esprimere la mia soddisfazione per i miglioramenti apportati nel corso degli ultimi anni, ultimo il passaggio del distretto a Casa della salute. Ringrazio il Dott. Mannelli e la Dott.ssa Mantero per essersi sempre fatti portavoce e tramite delle nostre esigenze e ringrazio tutti i medici del distretto che mi hanno fatto comprendere bisogni e necessità con estrema chiarezza e anche con pazienza perché i tempi di risposta sono stati talvolta lunghi. Oggi siamo finalmente Casa della salute, pronti ad apportare ulteriori migliorie”.

La gestione della Casa della Salute è affidata al dipartimento rete sanitaria territoriale, di cui è direttore il dottor Daniele Mannelli, e le attività sono coordinate ed organizzate dalla dottoressa Silvia Mantero.

La nuova Casa della Salute risponde alla tipologia di modello standard garantendo l’attività amministrativa (dall’iscrizione al servizio sanitario nazionale, alle richieste di domicili sanitari, fino alla gestione delle esenzioni per patologia, invalidità e reddito), il Cup, il Centro prelievi, il Servizio Sociale e quello Consultoriale con le attività rivolte alle donne e ai loro figli.

Hanno all’interno della Casa della Salute i loro Ambulatori, che garantiscono un’apertura di 12 ore al giorno alternandosi 6 Medici di Famiglia (Matteo Bartolini, Antonino Caputo, Gaetano Frolla, Michela Fioriti, Anna Maria Fedi, Silvana Lucchesi) e 2 Pediatri (Giovanna Diana e Federica Rapezzi). I mmg sono coordinati dalla dottoressa Sabrina Sergio Gori, referente della area funzionale territoriale (AFT).

“L’istituzione della Casa della Salute anche a Casalguidi è un altro esempio positivo della nostra sanità pubblica che si rafforza ulteriormente e, in prospettiva, con gli investimenti previsti, le risposte ai cittadini saranno ancora migliori, anche se fin da ora possono già contare su un gruppo di medici molto preparati e aperti alle novità, come ad esempio quella di avere la possibilità per i loro assistiti di completare i principali percorsi diagnostici che non necessitano di ricorso all’ospedale” – ha commentato la dottoressa Sergio Gori.

Attraverso i Medici e i Pediatri di Famiglia è possibile richiedere l’assistenza infermieristica, coordinata dalla dottoressa Paola Panichi, che assicura la presa in carico in ambulatorio e al domicilio dei pazienti, adulti e bambini, con patologie croniche e complesse come quelle oncologiche; il servizio è attivo sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica.

“L’attuale assetto organizzativo si presta a investimenti futuri, al fine di mettere sempre di più in relazione la Casa della Salute con i servizi specialistici. In questo senso sono già in corso di elaborazione progetti di sviluppo. A breve, per esempio – annuncia Mannelli —, sarà istituita anche in questo ambito territoriale la figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità, un professionista con competenze professionali elevate che opera in un contesto organizzativo in rete con le professionalità specialistiche”.

È previsto anche un progetto di ristrutturazione dell’immobile per creare aree funzionali omogeee in relazione alle attività svolte. Con quella di Casalguidi diventano cinque le Case della Salute nella zona distretto di Pistoia.

[asl toscana centro]